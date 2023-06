Esso : propose 2 euros de dividende par action

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Esso sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, le 22 juin à 15h, à Rueil-Malmaison.

L'avis de réunion préalable a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, le 15 mai et contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Les actionnaires peuvent également consulter au siège social de la société à Nanterre, ou se faire adresser, l'ensemble des informations prévues au Code de commerce.

Dividende

En particulier, Esso prévoit de proposer à ses actionnaires une distribution de 2 euros par action, pour chacune des 12.854.578 actions composant le capital social et ouvrant droit à dividende. Le dividende de 2 euros sera détaché de l'action le 10 juillet, et mis en paiement le 12 juillet.

Au cours actuel de 45,7 euros l'action, le rendement ressort à 4,3%.