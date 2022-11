Esso : le chiffre d'affaires croît de 70% au 30 septembre

(Boursier.com) — A fin septembre 2022, les volumes des produits raffinés par le groupe Esso s'élèvent à 18,7 millions de m3 et sont en hausse de 2,5% par rapport à fin septembre 2021. Les quantités vendues en France sont en hausse de 3,6% et s'établissent à 14 millions de m3 (13,6 millions de m3 en 2021).

Le chiffre d'affaires (hors TVA) du groupe s'élève à 18,4 milliards d'euros en hausse de +70,4% par rapport au 30 septembre 2021, d'une part due à la forte hausse du prix des produits pétroliers et d'autre part due à la hausse des quantités vendues.

Perspectives

La forte reprise de la demande en produits pétroliers, amorcée au second semestre 2021 et poursuivie sur les 9 premiers mois de 2022 reste fragile, en particulier à cause des fortes pressions inflationnistes qui découlent de l'instabilité géopolitique actuelle et de la tension sur l'offre en produits pétroliers qui devrait rester forte au cours des prochains mois. Ces facteurs vont continuer à favoriser un fort niveau de volatilité des cours et des marges. Dans ce contexte, satisfaire la demande de la société tout en se concentrant sur la baisse de l'intensité carbone des opérations et des produits mis sur le marché est un objectif prioritaire.

Au-delà des impacts conjoncturels liés au rebond qui a suivi la crise pandémique et aux tensions internationales, le groupe Esso SAF est structurellement exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Dans un contexte de forte incertitude, le groupe continue à articuler son action autour de 4 Priorités Stratégiques : se positionner pour un avenir bas carbone ; poursuivre le développement des ventes ; opérer au meilleur niveau d'excellence ; renforcer la compétitivité de l'outil industriel.

Le groupe Esso SAF entend se positionner en tant qu'acteur majeur de solutions bas carbone (captage et stockage de CO2, hydrogène, bio-carburants).