Esso : forte croissance du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — A fin septembre, les volumes des produits raffinés par Esso s'élèvent à 18,26 millions de m3. Ils sont en hausse de +4,9% par rapport à fin septembre 2020 (17,41 millions de m3). Les quantités vendues sur le marché intérieur français sont en hausse de +8%, et s'établissent à 11,3 millions de m3 (10,4 millions de m3 en 2020).

Le chiffre d'affaires (hors TVA) s'élève à 10,8 milliards euros, en hausse de +38,2% par rapport au 30 septembre 2020 (7,82 MdsE). Il reflète la hausse des quantités vendues ainsi que la hausse du prix des produits pétroliers.

A fin septembre 2021, la position financière nette du groupe Esso est de -120 millions d'euros. Pour l'année 2021, la prévision de dépenses d'investissement s'établit à 39 ME, dont 36 ME dans les raffineries du groupe. Pour 2022, Esso envisage un programme d'investissement de 51 ME. Esso rappelle avoir investi 39 ME en 2021, dont 36 ME dans ses raffineries.

Malgré la reprise économique observée depuis le 2nd trimestre 2021, le niveau de la demande en produits pétroliers reste inférieur à ce qu'il était avant la crise et continue de peser fortement sur les marges de raffinage carburants et combustibles. Le groupe poursuit en 2021 les efforts de réduction de coûts engagés en 2020 pour sauvegarder sa compétitivité. Le projet de réorganisation, annoncé en octobre 2020, se traduit par une réduction d'environ -8% de l'effectif du groupe. Le coût de sa mise en oeuvre a déjà été provisionné dans les comptes de l'exercice 2020. Elle sera achevée d'ici la fin de l'année.

Esso rappelle être structurellement exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et au taux de change du dollar, à la volatilité des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.