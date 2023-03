Esso : 719 ME de bénéfices en 2022, et 2 euros de dividende

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel du groupe Esso SAF est un gain de 992 millions d'euros en 2022. Les effets stocks sont positifs pour 313 ME. En 2021, le résultat opérationnel était un gain de 686 ME et les effets stocks étaient positifs pour 448 ME.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté de l'exercice est un gain de 700 ME (contre un gain de 184 ME en 2021).

Le résultat financier est positif de 12 ME (15 ME en 2021). Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un profit de 719 ME (+573 ME en 2021). Ce résultat tient compte de la contribution exceptionnelle de solidarité pour laquelle le groupe Esso.S.A.F. a provisionné 119 ME sur la base de son interprétation la plus prudente des textes actuellement disponibles. Le groupe se réserve le droit de faire prévaloir une interprétation qui lui serait plus favorable.

Au 31 décembre 2022, le solde de déficits reportables est de 401 ME (788 ME au 31 décembre 2021). Les capitaux propres du groupe s'élèvent à 1,776 MdE en hausse de 962 ME, et la position financière nette est négative de 751 ME en raison principalement de la hausse du besoin en fonds de roulement due d'une part à la hausse des cours des produits pétroliers et d'autre part aux perturbations ponctuelles découlant du mouvement social du second semestre. Les capitaux propres du groupe s'élevaient à 814 ME et la position financière nette était positive de 383 ME. Les engagements de retraite non préfinancés s'élèvent à 606 ME au 31 décembre 2022, après un versement de 120 ME auprès d'un Organisme de Fonds de Pension au second semestre.

Dividende

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 22 mars 2023 pour arrêter les comptes sociaux d'Esso SAF de l'exercice 2022. Le résultat net est un gain de 618 ME pour 2022 contre un gain de 546 ME en 2021. Le Conseil a décidé de proposer à l'Assemblée Générale le paiement d'un dividende de 2,00 euros par action au titre de l'exercice 2022 pour mise en paiement le 12 juillet 2023.