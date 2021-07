EssilorLuxottica: voit plus haut !

EssilorLuxottica: voit plus haut !









Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a réhaussé ses prévisions pour 2021 après un bon premier semestre, aidé notamment par le dynamisme de son activité aux Etats-Unis.

Le spécialiste de l'optique estime désormais que son chiffre d'affaires annuel atteindra une croissance de l'ordre de 5% à taux de change constants par rapport à 2019 et que sa marge opérationnelle ajustée sera plus élevée que celle de 2019.

Le groupe avait déclaré auparavant viser un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle ajustée au moins équivalents à ceux de 2019 à taux de change constants.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5,7% à changes constants par rapport au premier semestre de 2019, à 8,768 Milliards d'euros. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance est ressortie à 9,2% à changes constants par rapport à la même période de 2019.

Le résultat net part du groupe ressort à 854 Millions d'euros au premier semestre, en hausse de 41,5% par rapport au premier semestre 2019 et la marge opérationnelle ajustée à 18,5%.

"Outre les États-Unis, dont le dynamisme a généré plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe, d'autres marchés importants ont témoigné d'une belle croissance et sont venus alimenter la reprise de l'activité, notamment la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Chine continentale, l'Australie et le Brésil", a commenté le management. "Au deuxième trimestre, nous avons écrit de nouvelles pages importantes de l'histoire d'EssilorLuxottica en clarifiant notre gouvernance et en construisant une entreprise unifiée, tout en continuant à développer notre réseau de vente de détail en Europe en finalisant l'acquisition de GrandVision".