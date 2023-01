EssilorLuxottica : voit flou après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — EssilorLuxottica abandonne près de 2 à 172,5 euros à l'ouverture du marché parisien, plombé par une note d'analyste. RBC Capital a en effet dégradé le géant de l'optique à 'sous-performer' en visant 155 euros. Des vents contraires se forment pour EssilorLuxottica, explique le broker. Le modèle commercial du groupe, leader du secteur, reste attrayant et une marge d'exploitation à moyen terme ciblée de 19 à 20 % semble réalisable, selon RBC. Mais alors que le dollar s'affaiblit et que la Chine rouvre, la forte exposition du groupe en Amérique du Nord et ses activités relativement petites en Chine pourraient limiter sa croissance, tandis que l'inflation des salaires est un défi supplémentaire compte tenu de l'important réseau de vente au détail de l'entreprise.