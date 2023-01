EssilorLuxottica : voit flou

(Boursier.com) — EssilorLuxottica perd près de 3% à 169,1 euros en fin de séance, alors que l'analyste d'Equita, Emanuele Gallazzi, a dégradé le numéro un mondial de l'optique à "conserver", anticipant une moindre dynamique de bénéfices et un potentiel de hausse "modéré". Le broker affirme qu'un momentum plus faible suggère d'attendre un meilleur point d'entrée, après avoir "affiné ses estimations à taux de change constants pour refléter les impacts du ralentissement macro" et la situation toujours complexe en Chine. L'objectif est ajusté de 177 à 179 euros.