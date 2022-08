EssilorLuxottica : vive hausse, PDG et analystes optimistes

(Boursier.com) — EssilorLuxottica reprend un peu de hauteur (+3,3% à 157,5 euros) après sa publication semestrielle, marquée par une nette amélioration de la marge opérationnelle malgré un contexte difficile. Le numéro un mondial des verres optiques a vu sa marge opérationnelle ajustée bondir de 100 points de base sur les six premiers mois de l'année, à 18,4%, pour un chiffre d'affaires comparable en hausse de 9,1%. EssilorLuxottica a par ailleurs réitéré son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026.

Dans un entretien accordé aux 'Echos', Francesco Milleri se veut optimiste quant aux perspectives du géant de la lunetterie. Le PDG du groupe franco-italien explique que le conflit de gouvernance qui a suivi la fusion entre Luxottica et Essilor est "loin derrière nous" et que la société a plusieurs moteurs de croissance. Le dirigeant prévoit une "forte" expansion en Asie et voit toujours des opportunités de croissance en Amérique du Nord et en Chine. Il affirme que l'entreprise est bien placée dans un marché à fort potentiel grâce notamment à ses produits de lutte contre la myopie.

Prenant acte de ces annonces, Oddo BHF abaisse sa cible de 194 à 183 euros mais reste à 'surperformer'. L'analyste affirme que les résultats ont montré la capacité du groupe à gérer ses coûts et à continuer à augmenter son efficience opérationnelle grâce notamment aux synergies d'intégration. Pour tenir compte des incertitudes macroéconomiques, il remonte néanmoins le coefficient béta utilisé dans sa valorisation par DCF, ce qui explique l'ajustement d'objectif. A ce stade, le titre affiche des multiples PE et VE/EBIT montrant une décote conséquente, proche de-15%/-20%, sur l'échantillon de référence de valeurs de consommation du broker cotées à Paris et connotées croissance structurelle (comprenant le luxe les spiritueux et les cosmétiques). Le courtier pense que cette décote est appelée à se réduire à moyen terme au vu des fondamentaux.

UBS ('achat') met aussi en avant la forte expansion de la marge au premier semestre grâce à un mix de prix favorable, attribuable à la vigueur de la demande pour les montures de luxe et les verres de marque, au lancement de produits innovants et à un levier opérationnel résultant d'un contrôle diligent des coûts et des synergies. Il est important de noter qu'en ce qui concerne les augmentations de prix, la société n'a pas exploité son pouvoir de fixation des prix car elle n'a procédé qu'à des ajustements sélectifs pour compenser les effets de change, souligne le broker. Cela signifie qu'elle dispose d'une marge supplémentaire pour protéger sa marge contre l'inflation des coûts, principalement les salaires, le fret et l'énergie.