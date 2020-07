EssilorLuxottica veut voir plus loin

EssilorLuxottica veut voir plus loin









Crédit photo © Essilor

(Boursier.com) — EssilorLuxottica remonte encore de 3,5% à 121 euros ce lundi, alors que la dernière AG du groupe qui s'est tenue à huis clos au siège parisien de l'entreprise, a entériné la décision de ne pas proposer de distribution de dividende. Au second semestre, le groupe réévaluera la situation et l'efficacité des mesures prises face à la pandémie... Si la reprise se révèle suffisamment solide, le paiement d'un dividende exceptionnel pourrait être proposé avant la fin 2020.

Comme souligné lors des présentations partagées en Assemblée, l'entreprise a connu une forte dynamique et un important flux de trésorerie au cours de l'exercice 2019. Ces derniers ont constitué une base solide pour accélérer l'exécution du plan présenté lors de la Journée Investisseurs 2019 et délivrer les synergies attendues. L'entreprise a également bien progressé en matière d'innovation produits, notamment sur les verres électro-chromiques et, plus récemment sur l'offre d'une paire de lunettes complète, avec monture Ray-Ban et verres Essilor. Par ailleurs, elle a poursuivi la digitalisation de ses activités et bien avancé sur plusieurs axes de travail portant sur l'intégration.

Parmi les derniers avis de brokers, UBS a relevé son cours cible à 119 euros, tout en restant 'neutre' sur le dossier. HSBC a abaissé son cours cible de 140 à 127 euros, tandis que RBC a relevé le sien de 105 à 120 euros.

Premiers signes de reprise

Au 1er semestre, la priorité d'EssilorLuxottica face à la pandémie de COVID-19 a été de protéger ses collaborateurs et les communautés, tout en soutenant son activité. Les mesures mises en place ont notamment compris un renforcement des protocoles de santé et de sécurité dans les usines, magasins et bureaux, ainsi que le lancement d'un fonds de 100 millions d'euros et d'un plan d'urgence sur les rémunérations, afin d'aider les salariés les plus vulnérables et leurs familles.