EssilorLuxottica veut croître dans le Golfe avec Chalhoub

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et le Groupe Chalhoub ont signé un accord de joint-venture visant à développer la vente

de lunettes dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe.

"L'accord permettra d'associer l'expertise, les technologies et les marques de lunettes d'EssilorLuxottica avec la parfaite connaissance des consommateurs de la région du Groupe

Chalhoub", se félicite EssilorLuxottica.

Le nouveau partenariat représente pour EssilorLuxottica une étape importante visant à améliorer la visibilité et les standards de ce segment de marché, en renforçant le lien entre le consommateur et les marques premium et de qualité supérieure.