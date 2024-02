EssilorLuxottica : verdict en vue

(Boursier.com) — EssilorLuxottica reprend 1% à 189 euros ce vendredi, alors que la SG reste à l'achat sur le dossier mais en ajustant sa cible à 212 euros. HSBC était auparavant repassé de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier. Oddo BHF avait lui revalorisé le titre de 189 à 196 euros et réitère son avis 'surperformer'. Le broker n'a pas lieu de penser que la marche des affaires a fondamentalement changé pour le groupe aux US et en Europe au T4 par rapport au T3 - solaire aux US toujours difficile, mais optique en croissance plus régulière, Europe bien orientée dans l'ensemble avec un réseau GrandVision toujours dynamique - alors que la base de comparaison annuelle en Asie et en Amérique Latine va devenir plus favorable sur le T4 (reculs en Chine et au Brésil l'an passé).

L'analyste maintient ainsi sa prévision d'une croissance organique à +6%, supérieure aux +5,2% publiés au T3, reflétant +2% pour l'Amérique du Nord, +7% pour l'Europe +18,5% en Asie Pacifique et +7,4% en Amérique Latine mais cette prévision est probablement prudente désormais.

Concernant la profitabilité, le groupe a enregistré d'un côté les effets favorables des synergies qui commencent à être dégagées sur GrandVision et de l'impact de la croissance mais doit faire face en parallèle à une plus grande inflation des coûts sur 2023 (impact estimé à -250 pb tant sur le S1 que sur le S2), et a engagé sur le S2 des frais de développement concernant ses nouvelles initiatives produits telles que Nuance Audio...

Conviction favorable

La performance récente du groupe en matière de croissance (rythme soutenu en dépit du ralentissement dans le solaire aux US, optique de prescription résiliente) et la gestion très active du portefeuille produits (renouvellement des gammes et du portefeuille de licences, introduction régulière de produits de plus en plus performants, développement volontariste de nouvelles activités telles Stellest, Nuance Audio, Helix) renforcent sa conviction favorable sur le titre.

Stifel avait quant à lui ajusté son objectif de 210 à 201 euros, tout en restant à l''achat'... Le courtier anticipe désormais une marge EBIT organique de 18,4% en 2026 (vs 19,1% précédemment), en dessous des prévisions 2026 (19-20%). Sur l'exercice 2023, l'analyste table sur une marge opérationnelle sous-jacente stable au second semestre malgré une base de comparaison plus facile. L'inflation des coûts et les lancements numériques devraient avoir effacé les vents favorables liés à l'intégration de GrandVision et aux prix.

Réponse le 14 février avec la publication des comptes détaillés du groupe !