EssilorLuxottica : un excellent début d'année salué par le marché

(Boursier.com) — EssilorLuxottica pointe en tête du CAC40 en cette fin de semaine à la faveur d'un gain de 5,4% à 185 euros. Au plus haut depuis janvier 2022, le titre du numéro un mondial des verres optiques est porté par une publication trimestrielle de très bonne facture avec un chiffre d'affaires consolidé de 6,151 milliards d'euros (5,94 MdsE de consensus), en hausse de 8,6% à taux de change constants (+9,7% à taux de change courants). Toutes les régions sont en accélération par rapport au 4e trimestre de l'année dernière.

RBC ('sous-performer') indique que le momentum des revenus a été meilleur que prévu dans toutes les régions et tous les canaux. Le courtier augmente légèrement ses attentes de croissance pour l'exercice mais doute de la durabilité de la croissance aux États-Unis et dans l'UE pour le reste de 2023. Les perspectives de marge restent mitigées : "nous préférons voir les marges au premier semestre avant de revoir notre point de vue plus prudent". "Excellent début d'année, avec des commentaires sur l'activité au début du deuxième trimestre également positifs", note de son côté Citi, à l''achat' sur le dossier.

Moins exposé à la Chine que les valeurs de luxe et impacté par les craintes liées à l'évolution macroéconomique des US et de l'Europe, le titre a visiblement sous-performé sur le début d'année s'affichant en hausse modeste de moins de 4% alors que le Stoxx 600 a gagné lui plus de 10% et que la sphère luxe a elle enregistré un bond de près de 30%, explique Oddo BHF. La croissance affichée au titre du T1 qui redépasse à nouveau le +5% considéré comme la norme de croissance annuelle moyen terme et ce en dépit d'une base de comparaison pas vraiment favorable paraît confirmer que ce traitement est plutôt injuste et que la décote de près de -20% observée sur la base des multiples PE et EV/EBIT par rapport aux valeurs cotées à Paris connotées croissance structurelle/consommation est exagérée à ce stade... Sur la base d'un cours cible rehaussé de 192 à 195 euros sous l'effet de la remontée de ses prévisions bénéficiaires, le broker réitère son opinion 'surperformances.

Enfin, Stifel ('achat') revalorise le dossier de 200 à 210 euros. Au-delà de la dynamique du chiffre d'affaires plus forte que prévu, l'analyste apprécie le redressement de la rentabilité grâce à l'intégration fluide de GrandVision.