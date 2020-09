EssilorLuxottica : un courtier passe à l'offensive

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — Quelques jours après que Oddo BHF eut débuté le suivi d'EssilorLuxottica à l''achat' avec une cible de 138 euros, HSBC rehausse sa recommandation sur le dossier de 'conserver' à 'acheter'. Le courtier affirme que l'assemblée générale annuelle du géant franco-italien de la lunetterie prévue en mai 2021 devrait apporter une meilleure gouvernance et une organisation plus légère. Les ventes du troisième trimestre devraient être "globalement" conformes aux attentes et l'acquisition de GrandVision reste incertaine, mais HSBC préfère se concentrer sur les perspectives à long terme plutôt que de jouer un catalyseur à court terme.

Les discussions avec les investisseurs au cours des deux dernières années suggèrent qu'un nouveau PDG externe, ne provenant ni d'Essilor ni de Luxottica, serait largement considéré comme idéal pour 2021 et au-delà, mais à la lumière de l'incertitude liée à la pandémie de Covid-19, le président Leonardo Del Vecchiomight devrait priviligier une solution interne, précise HSBC.