EssilorLuxottica : un analyste y voit plus clair

(Boursier.com) — EssilorLuxottica remonte de 2% ce mercredi à 167 euros, alors que Stifel a ajusté ses estimations suite à un call avec la société, relevant son anticipation annuelle de croissance des ventes à taux de change constant de 40 points de base, tout en confirmant sa marge de +50 points de base. "La légère réduction des chiffres absolus est purement motivée par les devises" poursuit l'analyste qui prévoit une bonne résilience en Amérique du Nord et en Europe, aidée par la nature défensive de l'activité 'prescription' (75% du chiffre d'affaires) et un rebond en Asie Pacifique et au LatAm. "Le narratif des actions manque de catalyseurs à court terme. Mais le titre a tendance à surperformer dans des marchés boursiers difficiles et l'intégration de GrandVision fournit une certaine compensation à la pression de l'inflation des coûts". Verdict : "Nous réitérons notre avis d'achat et notre cours cible de 200 euros".

AlphaValue avait auparavant remonté son objectif sur le dossier à 186 euros avec un avis à 'accumuler' et UBS avait ajusté sa recommandation à "neutre", contre "acheter", en abaissant son objectif de cours à 183 euros. Le groupe avait dévoilé des résultats 2022 marqués par un résultat net ajusté de 2,860 milliards d'euros, en hausse de 15,4% à taux de change constants, pour un chiffre d'affaires de 24,494 MdsE, en croissance de 7,5% à taux de change constants.

Objectifs confirmés

Le groupe a terminé l'année 2022 avec 1,96 MdE de trésorerie et équivalents de trésorerie, et un endettement financier net de 10,25 MdsE (y compris 3,18 milliards d'euros de dettes liées aux contrats de location), contre un endettement financier net de 9,70 MdsE à fin 2021.

Le management avait confirmé au passage son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma) et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

La recommandation du Conseil d'administration aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 mai 2023, sera d'approuver le paiement d'un dividende de 3,23 euros par action, contre 2,77 euros attendus par le marché. Les actionnaires se verront offrir l'option de recevoir leur dividende en numéraire ou en actions nouvellement émises. La date de détachement sera le 22 mai et le dividende sera payé, ou les actions émises, en date du 13 juin.