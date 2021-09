EssilorLuxottica : Transitions XTRActive Polarized primé lors du Silmo

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a reçu un 'Silmo d'Or' pour sa dernière innovation, Transitions XTRActive Polarized, lors de la dernière édition du Silmo, le salon international de l'optique (24-27 septembre). Ces verres photochromiques combinent les performances de la gamme XTRActive et les bénéfices de la polarisation, qui incluent une vision plus nette, une vue plus large et des couleurs plus vives.

A l'occasion de cet événement phare pour l'industrie optique, EssilorLuxottica a également présenté d'autres innovations majeures, telles que Ray-Ban Stories, nouvelle génération de lunettes intelligentes, premier produit issu de la collaboration très attendue avec Facebook, dont le lancement en France est prévu d'ici le premier trimestre 2022.

"Nous sommes fiers de montrer tout le potentiel d'innovation qu'EssilorLuxottica est capable d'apporter à notre industrie, avec des produits révolutionnaires comme Ray-Ban Stories, des solutions de pointe en matière de correction de la vision et des équipements qui aident les professionnels de la vue à améliorer leurs prestations. Nous sommes fiers d'avoir reçu le Silmo d'Or pour les verres Transitions XTRActive Polarized, qui apportent les bénéfices de la polarisation et d'une teinte plus soutenue aux porteurs de lunettes qui sont souvent exposés aux reflets et aux fortes luminosités. Ces innovations montrent notre détermination à repousser les limites du possible afin d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie. Nous remercions toutes nos équipes qui ont contribué au succès de notre première participation au Silmo sous la bannière EssilorLuxottica", ont déclaré Chrystel Barranger, Présidente Europe d'Essilor et Présidente de Transitions Optical, et Massimiliano Mutinelli, Président Wholesale EMEA et APAC de Luxottica.