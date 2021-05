EssilorLuxottica : sous les 140 euros

EssilorLuxottica : sous les 140 euros









Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica reste proche de ses plus haut niveaux, sous les 140 euros ce vendredi, alors que Bryan Garnier a remonté le curseur de 128 à 134 euros sur le dossier en restant 'neutre'. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé à taux de change constants

tant par rapport au premier trimestre 2020 (+14,3%) que par rapport au premier trimestre de 2019 (+1,9%) et a connu une accélération de sa dynamique en fin de période.

De plus, le chiffre d'affaires a progressé séquentiellement par rapport au quatrième trimestre de 2020 au cours duquel le Groupe avait délivré une croissance de 1,7 % de son chiffre d'affaires à taux de change constants.

Par divisions, l'optique, qui représente environ 75% du chiffre d'affaires, a continué d'être le moteur de la performance grâce à la solidité de l'activité prescription et des ventes de détail de produits d'optique. La demande en verres solaires a rebondi en Amérique du Nord, Sunglass Hut affichant une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires à magasins comparables en mars par rapport à 2019.