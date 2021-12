EssilorLuxottica : Retrait de la cote des actions de GrandVision le 10 janvier 2022

(Boursier.com) — EssilorLuxottica S.A. et GrandVision N.V. ("GrandVision") annoncent conjointement que, dans la mesure où l'Offrant détient plus de 95% des Actions émises et en circulation de GrandVision, Euronext a approuvé le retrait des Actions de la cote sur Euronext Amsterdam. En accord avec Euronext, il a été décidé que le retrait de la cote aurait lieu le 10 janvier 2022 et que la dernière séance de négociation des Actions serait, par conséquent, le 7 janvier 2022. Cf la Section 5.11.2 (Liquidity, delisting of the Shares and post-closing steps) de la Notice d'Offre ("Offer Memorandum") datée du 7 octobre 2021.

La Période Post-Acceptation (na-aanmeldingstermijn) a débuté le 7 décembre 2021, à 09h00 CET et prendra fin le 20 décembre 2021 at 17h40 CET.

L'Offrant annoncera publiquement les résultats de la Période Post-Acceptation ainsi que le montant total et le pourcentage d'Actions qu'il détient en accord avec la Section 17 paragraphe 4 du Décret au plus tard trois jours ouvrés suivant le dernier jour de la Période Post-Acceptation.

L'Offrant continuera à accepter le transfert (levering) de toutes les Actions apportées pendant la Période Post-Acceptation et paiera rapidement le Prix d'Offre pour chaque Action apportée qui aura été transférée (geleverd) à l'Offrant, au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la date à laquelle les Actionnaires concernés auront transféré (geleverd) leurs Actions à l'Offrant.

Pendant la Période Post-Acceptation, les Actionnaires n'auront pas le droit de retirer les Actions apportées dans le cadre de l'Offre, qu'elles aient été apportées pendant la Période d'Acceptation ou pendant la Période Post-Acceptation.

L'Offrant ayant acquis plus de 95% des Actions, l'Offrant a l'intention de lancer, dès que possible, la procédure de retrait obligatoire.