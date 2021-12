EssilorLuxottica : résultats finaux de l'Offre Publique d'Achat sur les actions de GrandVision

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et GrandVision annoncent le résultat de la Période Post-acceptation qui a pris fin le 20 décembre 2021 à 17h40.

Pendant la Période Post-Acceptation, qui a pris fin à 17h40 CET le 20 décembre 2021, 268.744 actions ont été apportées dans le cadre de l'Offre, représentant approximativement 0,11% des actions émises du capital social de GrandVision.

En incluant les 99,73% du capital social déjà détenu par l'Offrant, l'Offrant détiendra un total de 254.031.577 Actions, représentant approximativement 99,84% des Actions émises du capital social de GrandVision. Cela correspond à approximativement 99,89% des actions émises et en circulation du capital social de GrandVision.

En référence à la Notice d'Offre, les Actionnaires qui ont accepté l'Offre recevront le Prix d'Offre pour chaque action valablement apportée (ou ayant fait l'objet d'un apport non conforme, à condition que leur motif d'invalidité ait été levé par l'Offrant) et livrée (geleverd) selon les termes et conditions de l'Offre.

Le Règlement-Livraison de l'Offre et le paiement du Prix d'Offre par Action valablement apportée (ou ayant fait l'objet d'un apport non conforme, à condition que leur motif d'invalidité ait été levé par l'Offrant) interviendront le 23 décembre 2021.

Retrait de la cote

Comme annoncé le 13 décembre 2021, la cote et la négociation des Actions de GrandVision sur Euronext Amsterdam prendront fin, l'Offrant détenant plus de 95% des Actions.

En accord avec Euronext, il a été décidé que le retrait de la cote aurait lieu le 10 janvier 2022 et que la dernière séance de négociation des Actions serait, par conséquent, le 7 janvier 2022. Cf la Section 5.11.2 (Liquidity, delisting of the Shares and post-closing steps) de la Notice d'Offre.

L'Offrant ayant acquis plus de 95% des Actions, l'Offrant a l'intention de lancer, dès que possible, la procédure de retrait obligatoire.