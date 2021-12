EssilorLuxottica  : résultats de l'offre publique d'achat obligatoire sur les actions de GrandVision

(Boursier.com) — En référence au communiqué de presse du 7 octobre 2021 diffusé par EssilorLuxottica S.A. et GrandVision N.V. concernant la publication d'une Notice d'Offre datée du même jour concernant l'offre publique d'achat obligatoire par l'Offrant à tous les porteurs d'actions de GrandVision, l'Offrant et GrandVision annoncent les résultats de l'Offre.

Les termes non définis dans ce communiqué auront la signification décrite dans la Notice d'Offre.

Pendant la Période d'Acceptation, qui a pris fin le 3 décembre 2021 à 17h40 CET, 33 225 412 Actions ont été apportées dans le cadre de l'Offre, représentant approximativement 13,06% des Actions et une valeur cumulée d'approximativement 944.266.209 euros. En incluant les 220.537.421 Actions déjà détenues par l'Offrant à la date mentionnée ci-dessus, l'Offrant détiendra un total de 253.762.833 Actions, correspondant à approximativement 99,73% du capital social de GrandVision.

Conformément à l'Article 24 du Décret, la clôture de l'Offre (gestanddoening) n'est pas soumise à conditions.

Règlement-Livraison

En référence à la Notice d'Offre, les Actionnaires ayant accepté l'Offre recevront le Prix d'Offre pour chaque Action valablement apportée (ou ayant fait l'objet d'un apport non conforme, à condition que leur motif d'invalidité ait été levé par l'Offrant) et livrée (geleverd) selon les termes et conditions de l'Offre.

Le Règlement-Livraison de l'Offre et le paiement du Prix d'Offre par Action valablement apportée (ou ayant fait l'objet d'un apport non conforme, à condition que leur motif d'invalidité ait été levé par l'Offrant) interviendront le 8 décembre 2021.