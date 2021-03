EssilorLuxottica reste porté par le feu vert de Bruxelles au rachat de GrandVision

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — Dans un marché qui revient proche de l'équilibre, EssilorLuxottica avance de 1,4% à 133,7 euros au lendemain du feu vertde la Commission Européenne au rachat de GrandVision. Stifel estime que les mesures correctives exigées par l'UE semblent très limitées au regard de la taille de GrandVision et de cette acquisition qui pourrait changer la donne. En particulier, la France - où Essilor est le fournisseur de lentilles le plus important - a échappé aux mesures correctives bien qu'elle soit le plus grand marché de GrandVision. Le broker considère ainsi cette décision clairement favorable à EssilorLuxottica et se dit surpris par la réaction plutôt modérée du marché hier (+1,6% à la clôture). L'analyste est à 'conserver' sur le titre avec un objectif de 142 euros.