EssilorLuxottica renouvelle son accord de licence avec Groupe Armani

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et Groupe Armani prolongent leur aventure. Les deux sociétés ont renouvelé leur accord de licence portant sur le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani et AX Armani Exchange. L'accord en cours, qui a pris effet le 1er janvier 2013 et arrivera à expiration le 31 décembre 2022, a été reconduit pour 15 ans, à partir du 1er janvier 2023. Aucun détail financier n'a été dévoilé.

"L'histoire commune d'EssilorLuxottica et du Groupe Armani a débuté en 1988, quand Leonardo Del Vecchio, le regretté fondateur et président de Luxottica, et Giorgio Armani, le fondateur et président du Groupe Armani se sont alliés pour lancer, sur le marché mondial, des lunettes sous la marque Armani, combinant des matériaux de qualité supérieure avec un savoir-faire d'excellence. Cela a marqué le début d'une révolution qui a changé la façon dont les consommateurs considèrent leurs lunettes : elles ne sont plus seulement un dispositif médical indispensable, mais sont devenues un véritable accessoire de mode et un symbole de style et de personnalité. Une catégorie totalement nouvelle de produits était née", détaille EssilorLuxottica.

"Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru avec le Groupe Armani et de la magie que nous avons créée ensemble. Leonardo Del Vecchio a reconnu en Giorgio Armani un entrepreneur animé de la même passion pour la qualité et l'innovation, et nous sommes ravis de poursuivre l'aventure qu'ils ont commencée", affirme Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica. "Conformément à la vision de Leonardo Del Vecchio, nous inaugurons avec le Groupe Armani un nouveau modèle de partenariat de long-terme qui fera vivre cet esprit qui nous anime pendant de nombreuses années encore".