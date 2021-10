EssilorLuxottica relève ses prévisions d'activité pour 2021

(Boursier.com) — En incluant GrandVision, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica est proche de 5,5 milliards d'euros au 3e trimestre, en hausse de +33,2% par rapport à 2019 à taux de change constants. Le chiffre d'affaires comparable du 3e trimestre en hausse de +9,3% par rapport à 2019 à taux de change constants.

En incluant GrandVision, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica sur 9 mois est de 14,241 MdsE, en hausse de 14,7% par rapport à 2019 à taux de change constants. Le chiffre d'affaires comparable est de 15,92 MdsE, en hausse de +6,2% par rapport à 2019 à taux de change constants (+1% à taux de change courant).

Le cash flow libre consolidé est de 2,3 MdsE sur les 9 premiers mois de l'année.

Perspectives

Au vu des solides performances du 3e trimestre, EssilorLuxottica revoit à la hausse ses prévisions pour l'année 2021, indiquant désormais une croissance de 5 à 9% du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (au lieu de "environ 5%" précédemment) et une progression pouvant aller jusqu'à 100 points de base de la marge opérationnelle ajustée en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (au lieu de " supérieure à 2019" précédemment). Ces objectifs se rapportent au périmètre EssilorLuxottica, hors GrandVision, qui est consolidé depuis le 1 er juillet 2021

Francesco Milleri (Directeur général) et Paul du Saillant (Directeur général délégué) d'EssilorLuxottica, ont déclaré : "Nous sommes fiers de la performance qu'EssilorLuxottica a réalisée en terme de chiffre d'affaires au 3e trimestre, avec le maintien du rythme de reprise soutenu déjà enregistré au deuxième trimestre. En incluant GrandVision, pour son 1er trimestre de consolidation au sein du Groupe, le chiffre d'affaires comparable d'EssilorLuxottica a même progressé plus vite, à 9,3% par rapport aux niveaux d'avant COVID-19 à taux de change constants. De plus, outre son accélération en termes de chiffre d'affaires, EssilorLuxottica a sensiblement augmenté ses marges, démontrant l'effet de levier opérationnel résultant d'une bonne croissance de l'activité. Nous avons donc revu nos perspectives à la hausse pour l'ensemble de l'année, visant désormais une amélioration sensible de la marge opérationnelle. La solidité de cette performance est portée par notre modèle ouvert et multicanal, nos nouvelles initiatives commerciales intégrées et la richesse de notre pipeline d'innovations, tous ces éléments étant au coeur de notre stratégie à long terme".