EssilorLuxottica : recule malgré un très bon début d'année

(Boursier.com) — EssilorLuxottica recule de 1,8% à 168,7 euros malgré un très bon début d'exercice. Le numéro un mondial des verres optiques a fait état de revenus de 5,607 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 33,1% à taux de change constants (+38,1% à taux de change courants). À base comparable, le chiffre d'affaires augmente de 11,5% à taux de change constants (+15,7% à taux de change courants). Mais les investisseurs semblent s'inquiéter de la situation en Chine mais aussi du manque de prévisions pour 2022. Lors de la publication des résultats de l'exercice 2021 à la mi-mars, la direction s'est abstenue de fournir des prévisions précises pour 2022 en raison de la situation géopolitique instable, rappelle Stifel ('achat'). Or, la publication du jour ne fournit guère plus de précisions pour l'année en cours.

EssilorLuxottica affiche un bon début d'année avec une dynamique sous-jacente de l'activité légèrement plus forte jusqu'à présent en 2022 par rapport aux dernières semaines de 2021, affirme de son côté Jefferies ('conserver'). Les ventes ont dépassé le consensus de 2%, l'Amérique du Nord restant forte et l'EMEA accélérant "bien". L'Asie-Pacifique continue en revanche d'être à la traîne, la Chine affichant une croissance positive jusqu'en février avant que la situation ne se détériore en mars avec la reprise de la pandémie de Covid-19 et les nombreuses restrictions mises en place localement. La publication suggère une légère " sur-livraison " par rapport à la feuille de route financière à court terme et sous-tend les "mérites absolus" de l'action, ajoute le broker.