EssilorLuxottica : rattrapé par l'autorité de la concurrence

(Boursier.com) — EssilorLuxottica est rattrapé par la patrouille. L'Autorité de la concurrence a sanctionné, à hauteur de 81 millions d'euros, la société Essilor International SAS, pour avoir, durant 11 ans et 7 mois, mis en oeuvre des pratiques commerciales discriminatoires visant à entraver le développement en France, de la vente en ligne de verres correcteurs. EssilorLuxottica SA, est quant à elle, en tant que société mère, sanctionnée solidairement avec la société Essilor International SAS, à hauteur de 15,4 ME.

L'Autorité a, tout d'abord, constaté qu'Essilor était en position dominante sur le marché français de la distribution en gros de verres correcteurs, compte tenu de l'importance et de la stabilité de sa part de marché, de la densité et de la fiabilité de son réseau de distribution, de sa présence à tous les niveaux de la chaîne de valeur du secteur ainsi que de l'absence de contre-pouvoir de la demande. Elle a, par ailleurs, estimé qu'Essilor avait abusé de cette position dominante en mettant en oeuvre une politique commerciale discriminatoire visant à entraver le développement en France des sites de vente en ligne, au premier rang desquels ceux proposant une offre mixte ou tout en ligne, tels Sensee, Happyview ou DirectOptic.

Afin d'empêcher les sites de vente en ligne de proposer des verres de marques Essilor ou Varilux aux consommateurs, la stratégie élaborée par Essilor dès 2009 a consisté, non seulement à refuser de leur livrer des verres de marque, mais également à leur interdire d'utiliser les marques et logos d'Essilor et de communiquer sur l'origine des verres.

Au cours de l'instruction, Essilor n'a apporté aucun élément permettant de considérer que ces restrictions étaient justifiées par les prétendues différences, notamment en termes de fiabilité des prises de mesures, existant entre les opticiens exerçant leur activité dans des magasins physiques et ceux exerçant leur activité en ligne. En revanche, l'Autorité a relevé que ces restrictions répondaient à la très forte attente protectionniste des opticiens physiques à l'égard du groupe Essilor. Ces derniers, pouvaient, en effet, contrairement aux sites en ligne être autorisés à utiliser le logo d'Essilor sous réserve du respect de règles claires et objectives. L'Autorité a également relevé qu'Essilor, tout en s'opposant en France à la vente en ligne de verres correcteurs, commercialisait parallèlement ce type de verres à l'étranger, tant sur ses propres sites que sur des sites tiers.

Enfin, le régulateur explique qu'Essilor a également mis en oeuvre des limitations de garantie vis-à-vis des opérateurs de vente en ligne. En effet, Essilor indiquait dans ces conditions générales de vente que la prise en charge par Essilor de la garantie adaptation est conditionnée au respect, par le détaillant, d'un protocole de prise de mesures exclusivement conçu pour la vente en magasin. L'Autorité a relevé qu'en cas de non-respect de ce protocole, le remplacement des verres est à l'entière charge du détaillant, ce qui dans les faits n'a pu que pénaliser les sites de vente en ligne.