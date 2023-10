EssilorLuxottica : question de visibilité

(Boursier.com) — EssilorLuxottica fait partie de nombreuses entreprises qui seront sur le pont demain pour présenter leur activité du troisième trimestre. Les ventes devraient ralentir légèrement, l'exposition du géant de l'optique aux 'lunettes médicales' compensant largement la baisse attendue des montures de luxe. Le consensus 'Bloomberg' attend des revenus de 6,33 milliards d'euros sur les trois mois clos fin septembre, dont 2,85 MdsE en Amérique du Nord.

Stifel ('achat') indique que si l'entreprise n'est " pas à l'abri " de l'environnement macro, son exposition aux prescriptions médicales a probablement permis de limiter "quelque peu les dégâts". "Le marché s'est concentré et se concentrera sur l'Amérique du Nord, où la concurrence est forte et où l'environnement de consommation est le plus difficile". La région EMEA a connu un début d'été tardif, mais "un nouveau dynamisme" est attendu, en partie grâce à l'intégration de GrandVision.

Jefferies ('conserver') prévoit un léger ralentissement des ventes au troisième trimestre avec une croissance, hors changes, de 4,6% sur un an. "Le secteur de l'optique devrait une fois de plus prouver sa valeur défensive". Enfin, pour UBS ('neutre'), le lunetier doit apporter une certaine visibilité sur ses marges " afin d'impliquer à nouveau les investisseurs".