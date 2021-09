EssilorLuxottica : quel objectif ?

(Boursier.com) — EssilorLuxottica campe sur les 172 euros ce mercredi, alors que le broker Berenberg est toujours acheteur sur le dossier avec un objectif réhaussé de 175 à 200 euros. Le groupe a réhaussé ses prévisions pour 2021 après un bon premier semestre, aidé notamment par le dynamisme de son activité aux Etats-Unis. Le spécialiste de l'optique estime désormais que son chiffre d'affaires annuel atteindra une croissance de l'ordre de 5% à taux de change constants par rapport à 2019 et que sa marge opérationnelle ajustée sera plus élevée que celle de 2019. La direction avait déclaré auparavant viser un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle ajustée au moins équivalents à ceux de 2019 à taux de change constants.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5,7% à changes constants par rapport au premier semestre de 2019, à 8,768 Milliards d'euros. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance est ressortie à 9,2% à changes constants par rapport à la même période de 2019. Le résultat net part du groupe s'est inscrit à 854 Millions d'euros au premier semestre, en hausse de 41,5% par rapport au premier semestre 2019 et la marge opérationnelle ajustée à 18,5%.