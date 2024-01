EssilorLuxottica : première participation au CES de Las Vegas

(Boursier.com) — Grande première pour EssilorLuxottica qui participe pour la toute première fois au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, du 9 au 12 janvier 2024. Le groupe y présentera ses initiatives de technologies grand public en matière de smart glasses et de lunettes avec aide auditive intégrée.

Leader dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques et de montures optiques de grande qualité, EssilorLuxottica regroupe des marques telles que Ray-Ban, Oakley, Oliver Peoples, Sunglass Hut et LensCrafters. Dans le cadre du CES, le Groupe présentera un prototype de Nuance Audio, une paire de lunettes au style contemporain qui intègre des technologies auditives sophistiquées. "Le marché des aides auditives demeure sous-adressé, à l'instar du secteur de l'optique il y a plusieurs décennies, en raison de la réticence des consommateurs à porter des corrections auditives traditionnelles, pour des raisons telles que leur visibilité, l'inconfort et le prix", estime Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica qui ajoute : "Au CES, nous serons en bonne place parmi les acteurs les plus innovants du monde, pour présenter ce produit, Nuance Audio qui a le potentiel d'améliorer la qualité de vie de plus d'un milliard de personnes".

Conçu pour les consommateurs souffrant d'une perte auditive légère à modérée, Nuance Audio peut lever la barrière psychologique qui a jusqu'ici freiné l'adoption d'aides auditives traditionnelles, grâce à une technologie auditive propriétaire intégrée, à "oreilles libres" (open-ear) des plus avancées.

Le lancement de Nuance Audio est prévu pour le second semestre, en commençant par les Etats-Unis.

EssilorLuxottica permettra également de découvrir les Ray-Ban Meta, ses lunettes Ray-Ban emblématiques dotées de caméras, de sonorisation en "oreilles libres", de fonctionnalités opérées par Intelligence Artificielle et qui offrent des possibilités de diffusion en direct et de commandes mains libres. Le Groupe présentera aussi sa nouvelle division HELIX et Vision(X), une plateforme intelligente et interconnectée conçue pour contribuer à moderniser les activités des professionnels de la vue américains en leur donnant accès à toute une gamme de solutions numériques innovantes, notamment en télé-optométrie et des services utilisant la big data appliquée au monde de l'optique.