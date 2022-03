EssilorLuxottica : plus haut !

(Boursier.com) — EssilorLuxottica grimpe de plus de 5% à 160 euros ce lundi sur le marché parisien, alors que le numéro un mondial des verres optiques a réalisé une solide fin d'année 2021 et confirmé ses objectifs de moyen terme... Le groupe a dégagé sur le dernier exercice un résultat opérationnel de 3,03 milliards d'euros, contre 2,8 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires publié de 17,85 MdsE, en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020. Le groupe table sur une marge d'exploitation ajustée de 19% à 20% à l'horizon 2026 et a confirmé prévoir pour la période 2022-2026 une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5% à taux de change constants.

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a abaissé son objectif de cours à 195 euros, contre 210 euros auparavant. Jefferies a expliqué de son côté qu'EssilorLuxottica a bien terminé l'année 2021, avec une marge "solide" au cours de la seconde partie de l'exercice... L'absence d'orientations pour 2022 pourrait inquiéter certains investisseurs mais ne devrait pas être une grande surprise étant donné le contexte macroéconomique incertain actuel et le biais "clair" d'EssilorLuxottica pour le consommateur nord-américain.

Bryan Garnier parle quant à lui de "bons résultats qui confirment les solides fondamentaux de la société". Malgré l'absence de guidance 2022, le broker est confiant dans l'amélioration de la marge compte tenu de la sensibilité relativement faible du groupe aux tendances inflationnistes et les importants catalyseurs internes issus des synergies...