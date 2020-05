EssilorLuxottica : placement avec succès d'une émission obligataire de 3 MdsE

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica (noté A2 stable par Moody's et A stable par S&P) a réalisé hier avec succès le placement d'une émission d'obligations d'un montant total de 3 milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et 8 ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,25%, 0,375% et 0,5% avec un rendement moyen de 0,46%.

Le livre d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica.

Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux. L'admission des Obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévue le 5 juin 2020.