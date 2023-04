Essilorluxottica : pénalisé par une note d'analyste

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Essilorluxottica cède 1% à 173,9 euros dans les premiers échanges de la semaine à Paris. Le flux vendeur sur le numéro un mondial des verres optiques est à relier à une note de Bernstein qui a dégradé le dossier à 'performance de marché' en visant 185 euros. L'intégration de GrandVision stimulera la performance à court terme d'EssilorLuxottica, mais des incertitudes planent sur le secteur, affirme l'analyste. Le géant franco-italien devrait voir ses bénéfices grimper au cours des deux prochaines années grâce à la contribution de la chaîne néerlandaise mais des " changements tectoniques " grondent dans l'industrie, notamment la consolidation dans la vente au détail, le développement des licences internes, le commerce électronique et les perturbations technologiques, explique le broker, pour qui tout cela obscurcit le potentiel de gains de parts de marché à plus long terme. L'exposition géographique du groupe n'est pas non plus idéale actuellement, avec une moindre exposition au marché chinois.