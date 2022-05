EssilorLuxottica : partenariat avec le chef italien Davide Oldani

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et le chef étoilé italien Davide Oldani ont annoncé le lancement d'une collaboration innovante destinée à promouvoir les principes d'une alimentation saine et durable sur le lieu de travail. Dans le cadre de cette collaboration, ils concevront ensemble une nouvelle approche des menus du déjeuner au sein d'EssilorLuxottica. Cette démarche concernera dans un premier temps les sites italiens du Groupe, où les menus seront repensés pour se focaliser sur la qualité, notamment la saisonnalité des ingrédients, l'approvisionnement en produits locaux et en produits frais et l'attention portée aux associations d'aliments dans les menus.

Plus de 15.000 collaborateurs d'EssilorLuxottica bénéficieront de cette initiative pilote dans le cadre de ce nouvel engagement du Groupe. S'inscrivant pleinement dans le programme de développement durable, "Eyes on the Planet", le projet -symboliquement baptisé "Eyes on Food"- visera également à réduire les déchets. Un "Sustainability Chef", sera chargé de mettre en oeuvre la stratégie élaborée par Davide Oldani et de veiller à l'application des bonnes pratiques.

Rappelons que le restaurant de Davide Oldani, D'O, est situé à proximité de Milan, dans la ville de Cornaredo. Il a remporté sa 2e étoile Michelin en 2021, ainsi que l'étoile verte Michelin, qui récompense les restaurants qui se distinguent par la promotion d'une cuisine durable. Ce partenariat n'est que le début du parcours d'EssilorLuxottica vers une alimentation durable, puisque le groupe prévoit de déployer l'initiative dans d'autres pays.