EssilorLuxottica : objectif de marge opérationnelle dépassé

(Boursier.com) — EssilorLuxottica y compris GrandVision (variation d'une année sur l'autre à taux de change constants) annonce un Chiffre d'affaires publié du Groupe de 17,85 MdsE en 2021, en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020.

La croissance du chiffre d'affaires comparable est de 11% au quatrième trimestre et de 7,4% sur l'exercice par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce a franchi la barre des 1,5 milliards d'euros sur l'année, +62% à la fois par rapport au quatrième trimestre et à l'année 2019.

Le ROP grimpe à 3,03 MdsE, contre 2,8 MdsE en 2019. Le RN pdg s'établit à 2,06 MdsE, contre 1,94 MdE en 2019. La génération de cash-flow libre ressort à 2,8 Milliards d'euros. Le dividende proposé est de 2,51 euros par action, en numéraire ou en actions.

Perspectives long terme (à taux de change constants) :

Croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5% sur la période 2022-2026.

Résultat opérationnel ajusté à 19-20% du chiffre d'affaires en 2026.