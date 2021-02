EssilorLuxottica : nouvelle cible

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica reperd 2,2% à 137 euros ce mercredi, alors que Stifel a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours cible ajusté malgré tout de 132 à 142 euros. Oddo BHF avait auparavant revalorisé le dossier de 138 à 153 euros, tout en confirmant son conseil 'surperformer'. Le groupe semble être bien revenu dans les clous sur la fin 2020 et, s'il devrait rester encore affecté par la crise pandémique en début 2021, il reste en mesure de délivrer une augmentation visible de sa rentabilité en retrouvant un profil de croissance normal voisin de +5% par an. A cela s'ajoute la perspective un peu plus visible désormais de l'acquisition d'un réseau retail important en Europe qui devrait lui permettre de déployer plus complètement sa stratégie (accélérer le développement de l'optique en diffusant plus rapidement l'innovation produit) tout en dégageant des synergies.

La perspective d'une remise à plat de la gouvernance se rapproche avec le renouvellement complet du Conseil d'Administration prévu lors de l'AG des actionnaires 2021.

Goldman Sachs, à l''achat' sur la valeur, a rehaussé son objectif à 160 euros...