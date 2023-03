EssilorLuxottica : nouvel ajustement de broker

(Boursier.com) — EssilorLuxottica recule de 2,2% ce mercredi à 160 euros, alors que le broker UBS a ajusté sa recommandation à "neutre", contre "acheter" auparavant, et a abaissé son objectif de cours à 183 euros, contre 210 euros. Le groupe a dévoilé des résultats 2022 marqués par un résultat net ajusté de 2,860 milliards d'euros, en hausse de 15,4% à taux de change constants, pour un chiffre d'affaires de 24,494 MdsE, en croissance de 7,5% à taux de change constants. La marge brute ajustée s'est élevée à 15,606 MdsE, atteignant 63,7% du chiffre d'affaires, soit 30 points de base de plus que la base pro forma de l'année 2021 (ou 40 points de base à taux de change constants), "ce qui constitue une performance remarquable compte tenu de l'impact de l'inflation des coûts de production, à savoir la main d'oeuvre, l'énergie, le fret et les matières premières".

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 4,115 MdsE, représentant 16,8% des revenus (en ligne avec les attentes) par rapport aux 16,1% de la base pro forma 2021, soit une progression de la marge de 70 points de base (ou 60 points de base à taux de change constants), malgré l'augmentation significative du coût de la main-d'oeuvre, résultant de la pression inflationniste sur les salaires au niveau mondial. Le résultat opérationnel et le résultat net du Groupe extraits directement des états financiers consolidés IFRS se sont respectivement élevés à 3,157 MdsE et 2,152 MdsE pour l'ensemble de l'année. Le cash-flow libre consolidé 2022 est de 2,256 MdsE.

Objectifs confirmés

Le groupe a terminé ainsi l'année avec 1,96 MdE de trésorerie et équivalents de trésorerie, et un endettement financier net de 10,25 MdsE (y compris 3,18 milliards d'euros de dettes liées aux contrats de location), contre un endettement financier net de 9,70 MdsE à fin 2021.

Le management a confirmé au passage son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma) et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

La recommandation du Conseil d'administration aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 mai 2023, sera d'approuver le paiement d'un dividende de 3,23 euros par action, contre 2,77 euros attendus par le marché. Les actionnaires se verront offrir l'option de recevoir leur dividende en numéraire ou en actions nouvellement émises. La date de détachement sera le 22 mai et le dividende sera payé, ou les actions émises, en date du 13 juin. Parmi les autres avis de brokers, Stifel avait déjà ajusté la mire de 205 à 200 euros avec un avis qui est resté à l'achat.