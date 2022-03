EssilorLuxottica : nouveaux ajustements

(Boursier.com) — EssilorLuxottica reperd 2,2% à 155 euros ce mardi sur le marché parisien, alors que les analystes s'ajustent après les comptes du groupe d'optique. La Société Générale a ajusté sa recommandation de "vendre" à "conserver" et son objectif de cours de 163,50 à 179 euros, tandis que RBC a abaissé le sien de 185 à 166 euros. Le numéro un mondial des verres optiques a réalisé une solide fin d'année 2021 et a confirmé ses objectifs de moyen terme... Le groupe a dégagé sur le dernier exercice un résultat opérationnel de 3,03 milliards d'euros, contre 2,8 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires publié de 17,85 MdsE, en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020. Le groupe table sur une marge d'exploitation ajustée de 19% à 20% à l'horizon 2026 et a confirmé prévoir pour la période 2022-2026 une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5% à taux de change constants.

Bryan Garnier parlait quant à lui de "bons résultats qui confirment les solides fondamentaux de la société". Malgré l'absence de guidance 2022, le broker reste confiant dans l'amélioration de la marge compte tenu de la sensibilité relativement faible du groupe aux tendances inflationnistes et les importants catalyseurs internes issus des synergies...