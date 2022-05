EssilorLuxottica : Luxottica acquiert 90,9% de Giorgio Fedon

(Boursier.com) — En référence au communiqué de presse diffusé le 11 avril, et en exécution de l'accord préliminaire de vente et d'achat conclu le même jour entre Luxottica Group S.p.A., société gérée par Essilorluxottica, et les actionnaires principaux de la Société (CL & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon et Rossella Fedon), ainsi qu'avec d'autres actionnaires, Luxottica et les vendeurs annoncent aujourd'hui l'acquisition par Luxottica de 1 727 141 actions ordinaires de la Société Giorgio Fedon & Figli S.p.A, cotée sur Euronext Growth Milan, le marché organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., représentant 90,9% du capital social de la Société, à un prix de 17,03 euros par action achetée et cela pour un montant total d'environ 29,4 millions d'euros.

Il est à noter qu'à compter de ce jour - suite à l'acquisition par Luxottica de la Participation - les dispositions légales et réglementaires prévoient l'obligation pour Luxottica de lancer une Offre Publique d'Achat obligatoire sur les actions ordinaires de la Société en circulation. L'OPA obligatoire dont il est question sera effectuée par Luxottica Group S.p.A. sur 151 721 actions ordinaires de Giorgio Fedon & Figli S.p.A., soit sur l'ensemble des actions ordinaires de l'émetteur en circulation à ce jour, déduction faite des 1 727 141 actions ordinaires déjà détenues par Luxottica (représentant 90,9% du capital social de l'émetteur à ce jour) ainsi que les 21 138 actions propres de la Société (représentant approximativement 1,11% du capital social).