EssilorLuxottica : le ralentissement aux USA pèse

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, EssilorLuxottica décroche de 4,3% à 169,6 euros au lendemain de son point intermédiaire. Le numéro un mondial des verres optiques a dévoilé des comptes meilleurs qu'attendu mais les opérateurs pointent aussi la faible performance sur le marché clé américain tout en soulignant les commentaires encourageants concernant les marges.

Le groupe a maintenu son objectif de croissance annuelle d'environ 5% entre 2022 et 2026 (à taux de change constants). Le management a également confirmé viser une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 19% à 20% à l'issue de cette période. EssilorLuxottica a par ailleurs annoncé son développement sur le marché des solutions auditives avec l'introduction d'une nouvelle technologie acoustique grâce à l'acquisition récente de la startup israélienne Nuance.

UBS ('neutre') estime le potentiel de hausse probablement limité pour le moment, malgré un chiffre d'affaires plus dynamique que prévu. Le renforcement de la zone EMEA a contribué à compenser la faiblesse américaine. Cependant, les États-Unis étant un marché important, cela pourrait empêcher les investisseurs d'être plus constructifs à court terme. Morgan Stanley ('surpondérer') affirme que les résultats sont "meilleurs qu'on ne le craignait". Les commentaires sur les perspectives de marge au 2e semestre sont encourageants, le courtier soulignant les vents favorables liés aux augmentations de prix sélectives annoncées et des synergies accrues.

Ces résultats semestriels confirment que le groupe est en mesure de traverser la période actuelle sans trop dévier de sa feuille de route en dépit d'éléments contraires bien visibles (pression macro notamment aux USA, changes défavorables, inflation de coûts), explique Oddo BHF. La gestion dynamique de son portefeuille produits (lancements majeurs en cours avec la nouvelle Ray Ban Reverse et la dernière génération de verres progressifs Varilux XR, développements toujours prometteurs en gestion de la myopie, arrivée prochaine au S2 sur le marché des aides auditives OTC aux US avec une technologie logicielle innovante provenant de l'activité Nuance récemment rachetée) et la capacité non démentie d'exécution des synergies (mutualisation des coûts, intégration verticale renforcée chez GrandVision) constituent les arguments clés du cas d'investissement. Le groupe reste en mesure de faire croître son EBIT sur un rythme annuel moyen de 7% à 10% jusqu'à 2026 et se traite avec une décote voisine de 15% sur l'échantillon de pairs comparables à connotation qualité / croissance structurelle durable : le broker réitère ainsi son opinion favorable avec un objectif inchangé à 190 euros.