EssilorLuxottica : le Conseil d'administration propose des candidats

EssilorLuxottica : le Conseil d'administration propose des candidats









Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica a décidé de proposer les nominations suivantes pour la composition du futur Conseil : Leonardo Del Vecchio en tant qu'administrateur non-indépendant ; Francesco Milleri en tant qu'administrateur non-indépendant ; Paul du Saillant en tant qu'administrateur non-indépendant ; Romolo Bardin en tant qu'administrateur non-indépendant ; Juliette Favre en tant qu'administratrice non-indépendante ; Jean-Luc Biamonti en tant qu'administrateur indépendant ; Marie-Christine Coisne en tant qu'administratrice indépendante ; José Gonzalo en tant qu'administrateur indépendant ; Swati Piramal en tant qu'administratrice indépendante ; Cristina Scocchia en tant qu'administratrice indépendante ; Nathalie von Siemens en tant qu'administratrice indépendante ; Andrea Zappia en tant qu'administrateur indépendant.

Ces résolutions seront soumises au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 d'EssilorLuxottica. Toute autre résolution sera décidée lors d'une réunion du Conseil d'Administration devant se tenir en mars.

Les mandats des administrateurs représentant les salariés, Delphine Zablocki et Léonel Pereira Ascencao, arriveront à échéance le 20 septembre 2021 et ne sont pas renouvelables dans l'immédiat.

"Nous sommes heureux d'être en mesure de proposer aujourd'hui des candidats aussi remarquables, qui se distinguent par leur vaste expérience, leur sens aigu des affaires et une réputation bien établie acquise tout au long de leurs carrières respectives en tant que dirigeants ou membres de Conseils d'administration de grandes multinationales dans divers domaines d'activité et diverses zones géographiques. Parmi eux, nous accueillons aussi des candidats qui sont à la fois des dirigeants de grande renommée et des membres de trois grandes familles d'entrepreneurs. Nous sommes certains que tous les candidats sauront apporter des contributions déterminantes et positives nous permettant d'accélérer encore l'intégration et d'assurer le succès continu de notre société", ont déclaré Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières, respectivement Président et Vice-Président d'EssilorLuxottica.