EssilorLuxottica : Laurent Vacherot prend sa retraite ; Paul du Saillant lui succède

Crédit photo © Essilor

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica a coopté Paul du Saillant comme nouvel administrateur en remplacement de Laurent Vacherot, ancien Directeur Général d'Essilor International, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Avec effet immédiat, Monsieur du Saillant reprend les responsabilités de M. Vacherot, comprenant la fonction de Directeur général d'Essilor International et les pouvoirs de co-délégué exécutif précédemment octroyés à Mr. Vacherot le 13 mai 2019 par Leonardo del Vecchio (Président Directeur Général) et Hubert Sagnières (Vice-Président Directeur Général Délégué). A ce titre, il travaillera directement avec Francesco Milleri (Vice-Président et Directeur Général de Luxottica Group) pour développer et mettre en oeuvre la stratégie et le processus d'intégration d'EssilorLuxottica.