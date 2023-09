EssilorLuxottica lance avec Meta une collection de Ray-Ban connectées

(Boursier.com) — Meta Platforms, Inc. et EssilorLuxottica ont présenté leur nouvelle génération de lunettes connectées, la collection Ray-Ban Meta, à l'occasion de l'événement annuel Meta Connect.

La nouvelle collection propose les toutes premières lunettes connectées équipées d'une intelligence artificielle capables de retransmettre en direct sur Instagram ou Facebook. Elles disposent aussi d'une caméra de meilleure qualité, de systèmes audio et microphone plus développés, le tout associé à une application repensée et plus intuitive, ainsi qu'un étui de chargement élégant.

La fonction de streaming en direct permet aux créateurs de contenu de diffuser leurs expériences les mains libres. Cette collection permet donc de créer d'une manière plus authentique et sans rater le moindre détail le tout dans un partage direct depuis le regard du créateur. Le porteur peut utiliser alternativement les caméras des lunettes et du téléphone sur Instagram Live ou Facebook Live jusqu'à 30 minutes. L'offre IA est exclusive aux Etats-Unis. Les porteurs pourront utiliser la commande vocale 'Hey Meta' pour contrôler les fonctionnalités des lunettes

La collection Ray-Ban Meta compte 21 options de modèles, coloris et verres. La collection Ray-Ban Meta est disponible à la vente à partir du 17 octobre à un prix d'entrée suggéré de 299 $ (329 euros). Elle est en vente dans les magasins Ray-Ban, sur Ray-Ban.com et Meta.com ainsi que dans certaines boutiques du groupe notamment LensCrafters, Sunglass Hut, Salmoiraghi & Viganò, ou encore à travers les opticiens partenaires d'EssilorLuxottica.