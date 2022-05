EssilorLuxottica : l'avertissement de National Vision pèse

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, EssilorLuxottica abandonne 2,7% à 147,8 euros. Un repli qui fait écho à l'avertissement lancé par l'Américain National Vision. La société, dont les revenus ont décliné au premier trimestre, a abaissé ses prévisions 2022 alors qu'elle fait face à de forts vents contraires liés à la crise sanitaire. Le titre décroche de plus de 10% à l'ouverture de Wall Street. "Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que les vents macro contraires qui pèsent sur nos consommateurs à faible revenu ainsi que les contraintes de capacité d'examen affectent nos performances à court terme et nous mettons à jour nos perspectives pour l'exercice 2022. Nous travaillons activement pour augmenter la capacité d'examen avec des programmes améliorés de recrutement et de rétention des optométristes ainsi qu'un déploiement accéléré de notre initiative de médecine à distance", déclare Reade Fahs, DG de National Vision.

"Il y a une lecture croisée négative pour EssilorLuxottica à partir de l'annonce de National Vision puisque l'Amérique du Nord est l'un de leurs plus grands marchés et a été le principal moteur de croissance en 2021", explique à 'Bloomberg' Jelena Sokolova, analyste chez Morningstar. "Il faut s'attendre à une certaine normalisation de la demande sur ce marché dans les années à venir".