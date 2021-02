EssilorLuxottica : L'actionnariat salarié atteint des niveaux record

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a annoncé les résultats de sa campagne internationale "Boost 2020", qui a porté l'actionnariat salarié à un taux record de 44% pour l'ensemble du Groupe. De plus, le "Grand Prix FAS 2020" lui a été décerné par la FAS (Fédération Française des Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés) en reconnaissance de son engagement à long terme en faveur de l'actionnariat salarié.

Suite au succès de la campagne "Boost 2020", près de 63.000 collaborateurs d'EssilorLuxottica répartis dans 81 pays détiennent désormais une participation financière dans l'entreprise, contre environ 56.000 salariés en 2019, soit une augmentation de près de 31%. En outre, plus de 10.000 salariés retraités d'EssilorLuxottica sont également actionnaires, signe indiscutable de leur engagement et de leur confiance envers le Groupe.

Malgré le contexte difficile de l'année passée, le taux de souscription "Boost 2020" atteint plus de 62% des collaborateurs éligibles, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du marché (20% en 2019) et tout à fait conforme aux précédentes initiatives "Boost". Des programmes spécifiques déployés au niveau local complètent cette initiative internationale et ont contribué à sa réussite, notamment le PEE (plan d'épargne entreprise) français, qui a connu un record d'investissement.

Ces résultats soulignent la volonté des salariés de participer à la création de valeur et à la croissance à long terme d'EssilorLuxottica, et leur engagement envers la mission du Groupe d'aider chacun à "mieux voir, mieux être, pour profiter pleinement de la vie".

L'expansion continue de l'actionnariat salarié à l'échelle d'EssilorLuxottica représente une nouvelle étape importante de l'intégration des deux entreprises et a été récompensée par la remise du "Grand Prix FAS 2020" le 2 février 2021, lors de la 16e édition des prix de l'actionnariat salarié français. Cette distinction vient récompenser le leadership et l'engagement continu de l'entreprise dans le domaine de l'actionnariat salarié, un pilier du modèle de gouvernance d'EssilorLuxottica et de sa stratégie à long terme.

"Chez EssilorLuxottica, nous sommes convaincus que l'actionnariat salarié est le meilleur moyen de renforcer l'engagement de nos collaborateurs envers notre mission et notre stratégie, en alignant leurs intérêts avec ceux du Groupe et de ses autres actionnaires et en en faisant un moteur de réussite collective. C'est un honneur pour nous d'être reconnus par la Fédération Française des Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés pour notre engagement et notre approche à long terme pour promouvoir l'actionnariat salarié", ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.