EssilorLuxottica : JP Morgan en soutien

(Boursier.com) — EssilorLuxottica surperforme le marché en matinée avec un titre qui avance de 1,85% à 174 euros. Le numéro un mondial des verres optiques est dopé par une note de JP Morgan qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'surpondérer' et un objectif de 215 euros. La banque affirme que le groupe devrait continuer à faire mieux que son marché de référence grâce notamment aux synergies en cours issues des fusions et acquisitions. Elle juge les objectifs de croissance des ventes et d'expansion des marges pour 2026 comme réalisables. La 'faible' performance du titre depuis le début de l'année offre par ailleurs un point d'entrée attrayant, selon JPM.