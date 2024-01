EssilorLuxottica : Jefferies sème le doute

(Boursier.com) — EssilorLuxottica creuse ses pertes en séance avec une action qui cède près de 4% à 177,7 euros, soit la plus forte baisse quotidienne du géant de l'optique depuis juillet dernier. Les analystes de Jefferies pointent du doigt l'impact potentiel des effets de change adverses sur les marges du fabricant de lunettes au cons semestre. Le broker ('conserver') explique que les investisseurs seront désireux d'évaluer l'évolution des marges à un moment où EssilorLuxottica investit dans des leviers de croissance à plus long terme, et si cela pèsera sur 2024. Il prévoit une dynamique commerciale " solide " au quatrième trimestre, mais ne se montre pas aussi optimiste sur les marges du second semestre.