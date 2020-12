EssilorLuxottica : Hubert Sagnières quitte ses fonctions exécutives

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'EssilorLuxottica a décidé, le 17 décembre, de faire évoluer la gouvernance d'EssilorLuxottica dans le respect le plus strict du principe d'équilibre des pouvoirs établis dans le cadre de l'accord de rapprochement, conformément à la volonté de son Vice-Président exécutif qui souhaite prendre sa retraite .

Hubert Sagnières quitte l'ensemble de ses fonctions exécutives au sein d'EssilorLuxottica et ses filiales. Il demeurera Vice-Président non-exécutif du groupe.

Afin d'assurer le respect du principe d'équilibre des pouvoirs, établi dans le cadre de l'accord de rapprochement en vigueur, Leonardo Del Vecchio a volontairement décidé de quitter ses fonctions exécutives au sein d'EssilorLuxottica et demeurera Président non-exécutif du groupe.

Je tiens à remercier Hubert pour la manière dont il a réussi à faire d'Essilor un leader mondial et pour sa contribution à la construction d'EssilorLuxottica qui est aujourd'hui une entreprise forte. Tout au long de sa carrière, il aura contribué durablement au développement de notre groupe , commente Leonardo Del Vecchio.

Nouveau tandem exécutif

Le Conseil d'Administration a confié les pouvoirs exécutifs à Francesco Milleri et Paul du Saillant, qui sont respectivement nommés Directeur Général (DG) et Directeur Général Délégué (DGD) d'EssilorLuxottica, et ce jusqu'à la nomination d'un nouveau Conseil d'Administration lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.

M. du Saillant devient Président-Directeur Général d'Essilor International (PDG).