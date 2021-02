EssilorLuxottica : grimpe, analystes en renfort

(Boursier.com) — Belle fin de semaine pour EssilorLuxottica qui avance de 2,2% à 135 euros, dans les premières positions du CAC40. L'actualité autour du numéro un mondial des verres optiques est marquée par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 138 à 153 euros tout en confirmant son conseil 'surperformer'. Le broker explique que le groupe semble être bien revenu dans les clous sur la fin 2020 et, s'il devrait rester encore affecté par la crise pandémique en début 2021, il reste en mesure de délivrer une augmentation visible de sa rentabilité en retrouvant un profil de croissance normal voisin de +5% par an. A cela s'ajoute la perspective un peu plus visible désormais de l'acquisition d'un réseau retail important en Europe qui devrait lui permettre de déployer plus complètement sa stratégie (accélérer le développement de l'optique en diffusant plus rapidement l'innovation produit) tout en dégageant des synergies.

Last but not least, la perspective d'une remise à plat de la gouvernance se rapproche avec le renouvellement complet du Conseil d'Administration prévu lors de l'AG des actionnaires 2021. Evidemment, l'incertitude règne sur les choix précis qui seront faits mais à tout prendre, une sortie de la parité stricte Essilor/Luxottica est préférable au statu quo pour peu que des solutions harmonieuses et équilibrées puissent être trouvées ; dans ce cadre, le courtier pense toujours que le groupe gagnerait à ce que le tandem aux commandes F. Milleri / P. Du Saillant puisse s'inscrire dans la durée.

Goldman Sachs, à l''achat' sur la valeur, a également rehaussé son objectif de 154 à 160 euros.