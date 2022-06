EssilorLuxottica : Francesco Milleri succède à Leonardo Del Vecchio

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica s'est réuni ce 28 juin, et a rendu hommage à son Président, Leonardo Del Vecchio, "qui s'est éteint paisiblement hier matin". Il restera dans les mémoires comme "un homme de valeurs et de passion, un dirigeant hors pair au caractère exceptionnel, reconnu pour son dévouement envers l'entreprise et ses salariés".

Lors de cette réunion, le Conseil d'administration a désigné Francesco Milleri en tant que nouveau Président, jusqu'à la fin de son mandat actuel. Francesco Milleri continuera d'assurer également son mandat de Directeur Général d'EssilorLuxottica.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris la décision d'évaluer la pertinence de nommer un Administrateur référent parmi ses membres indépendants. Une décision finale sera prise à ce sujet d'ici la fin de l'année.

Le Conseil d'administration a confirmé Paul du Saillant dans ses fonctions de Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

Le Conseil d'Administration a coopté Mario Notari en tant que nouvel Administrateur. M. Notari sera considéré comme un Administrateur non indépendant du Conseil d'administration d'EssilorLuxottica. Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société.