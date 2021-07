EssilorLuxottica finalise l'acquisition de GrandVision et annonce une OPO à 28,42 euros

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale à 100 % de HAL Holding, conformément au contrat de cession de bloc conclu avec HAL le 30 juillet 2019.

Grâce à la réalisation de l'opération envisagée par le contrat de cession de bloc, EssilorLuxottica bénéficie à présent d'un "contrôle prédominant" (overwegende zeggenschap) sur GrandVision et se retrouve dans l'obligation de lancer une offre publique obligatoire sur le solde des actions de GrandVision, conformément aux règles de droit néerlandais applicables aux offres publiques.

EssilorLuxottica entend retirer GrandVision de la cote de la Bourse Euronext d'Amsterdam.

EssilorLuxottica soumettra le texte de l'offre publique obligatoire à l'Autorité des marchés financiers (AFM) néerlandaise au plus tard le 23 septembre, qui constitue la date limite pour soumettre le texte de l'offre à l'AFM pour approbation en vertu des règles néerlandaises relatives aux d'offres publiques.

Le texte de l'offre concernera l'offre publique obligatoire sur toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital de GrandVision, d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune. Le prix de vente par action sera de 28,42 euros et correspond au montant par action payé par EssilorLuxottica dans le cadre du contrat de cession de bloc.

En outre, le prix de vente représente le prix le plus élevé payé par EssilorLuxottica pour des actions du capital de GrandVision au cours des 12 mois précédant l'annonce de l'offre publique obligatoire. Il constitue un "prix équitable" (billijke prijs) au sens de la "Loi néerlandaise sur la Surveillance financière".

Le règlement de l'offre publique obligatoire est attendu dans les 6 mois à venir.

EssilorLuxottica confirme également que des fonds suffisants ont été levés pour assurer le paiement intégral de toutes les actions émises et en circulation de GrandVision.

EssilorLuxottica rappelle détenir une participation de 76,72% dans GrandVision.