EssilorLuxottica : fin de série, broker en soutien

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — Alors que le CAC40 efface ses gains en ce début d'après-midi, EssilorLuxottica s'adjuge 1,4% à 153,7 euros et met fin à quatre séances de repli. Berenberg a relevé sa cible sur le dossier de 150 à 175 euros tout en restant à 'acheter'. L'analyste voit "beaucoup de catalyseurs" à venir pour maintenir son "enthousiasme". L'accélération de l'intégration d'Essilor et de Luxottica, la reprise de l'activité lunettes de soleil, l'amélioration de la gouvernance d'entreprise qui renforcera les références ESG et les opérations de M&A font partie des éléments positifs à attendre. De plus, la dynamique s'accélère et le débat sur GrandVision peut maintenant se concentrer sur les opportunités et les synergies attrayantes découlant de l'acquisition du détaillant néerlandais, selon le courtier.