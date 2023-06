EssilorLuxottica : fin de semaine favorable

(Boursier.com) — EssilorLuxottica pointe en hausse de 1,3% en cette fin de semaine à 171 euros, tandis que HSBC est à l'achat sur le dossier avec un objectif réhaussé de 210 à 220 euros. Le titre du numéro un mondial des verres optiques reste aidé par des perspectives d'activité favorables après un excellent début d'année, note de son côté Citi, lui aussi à l''achat' sur le dossier.

Moins exposé à la Chine que les valeurs de luxe et impacté par les craintes liées à l'évolution macroéconomique des US et de l'Europe, le titre a sous-performé sur le début d'année. Stifel ('achat') avait déjà revalorisé le dossier à 210 euros. Au-delà de la dynamique du chiffre d'affaires plus forte que prévu, l'analyste appréciait le redressement de la rentabilité grâce à l'intégration fluide de GrandVision...